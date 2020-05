Polizeibericht: Kaputtes Garagentor und zerstochene Reifen

Ins Garagentor gefahren und geflüchtet

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, fuhr ein Auto in der Maingasse in Kitzingen gegen ein Garagentor. Der unbekannte Fahrer flüchtete ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Das Tor wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt ebenso wie ein in der Garage stehender Wagen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. An der Unfallstelle konnten neben blau-/lilafarbenen Lackabrieb auch Teile des Verursacherfahrzeugs gesichert werden. Die Teile stammen von einem Ford Ka der zweiten Baureihe, die von 2008 bis 2016 gebaut wurde.

Transporterreifen zerstochen

Ein Anwohner stellte seinen Mercedes-Kleintransporter am Freitag, um 20 Uhr, in der Königsberger Straße in Kitzingen am Straßenrand ab. Als er am nächsten Tag um 5.20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, sah er, dass auf der rechten Seite beide Reifen platt waren. Bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass diese zerstochen wurden. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 250 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.