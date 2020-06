Kitzingen vor 1 Stunde

Polizei sucht Zeugen nach Brand in leerstehendem Wohnhaus

Die Kriminalpolizei Würzburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Brand in einem leerstehenden Haus in Kitzingen am frühen Dienstagabend geben können. Durch das Feuer entstand Schaden in fünfstelliger Höhe, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung.