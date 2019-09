Marktsteft vor 22 Stunden

Polizei setzt Pfefferspray ein: Schlägerei nach Kirchweih in Unterfranken

Die Polizei in Marktsteft (Lkr. Kitzingen) musste in der Nacht zum Sonntag aggressive Jugendliche in Marktsteft bändigen. Es war viel Alkohol im Spiel.