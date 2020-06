Plumpe Fälschung: Ein Monatsticket der Bahn als "Bastelarbeit"

Der Mann muss regelmäßig mit der Bahn nach Würzburg. Dort hat er einen Mini-Job, der nicht wirklich viel Geld einbringt. Zumal die Anfahrt auch ihren Preis hat, für ein Monatsticket sind regelmäßig gut 125 Euro fällig. Weshalb die Versuchung im vergangenen Frühjahr groß war: Von einem Landsmann bekam der Syrer am Würzburger Bahnhof den Monats-Fahrschein für gerade einmal 35 Euro angeboten.

Das Ticket war eine reine Fälschung - und eine schlechte dazu. Selbst der Verteidiger spricht von einer "miserablen Bastelarbeit". Entsprechend schnell flog der Schwindel bei der nächsten Kontrolle auf, es gab eine Anzeige, danach flatterte dem Mann ein Strafbefehl ins Haus.

Dagegen zog er nun zu Felde und versuchte bei seiner Verhandlung am Kitzinger Amtsgericht seine Sicht der Dinge darzulegen. Der Angeklagte sieht sich selbst als Opfer, hereingelegt von einem "Freund und Kollegen". Zudem sei es für ihn nicht einfach, so argumentierte er, in einem fremden Land die Dinge immer richtig zu überblicken und die Gepflogenheiten zu kennen.

Spottpreis kann nicht stimmen

Das Gericht sah es genau umgekehrt: Gerade in einem fremden Land müsse man sich genau informieren. Und: Dass mit Dingen, die zu einem Spottpreis angeboten werden, etwas nicht stimmen könne, sei allgemein bekannt - und zwar überall auf der Welt. Als Beispiel führte das Gericht den berühmten Handy-Verkauf im Hinterhof an: Da sei ebenso glasklar, dass irgend etwas nicht mit rechten Dingen zugehe.

Fest steht zudem: Der Mini-Jobber wusste ganz genau, was ein Monats-Ticket kostet. Es hätten also trotz "Freund und Kollege" alle Alarmglocken bei ihm läuten müssen, befand Strafrichterin Patricia Finkenberger. Der Angeklagte habe genau gewusst, was er tat, als er sich auf den Deal einließ. Was am Ende auch eingeräumt wird, weshalb es letztlich nur noch um die Höhe der Strafe geht. Die legt das Gericht auf 750 Euro fest, was 50 Tagessätzen zu je 15 Euro entspricht.