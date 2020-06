Großlangheim vor 18 Minuten

Optimistisch für Gottesdienste auf der Schlossruine

Dem Marktgemeinderat Großlangheim lag in der Sitzung am Dienstagabend der Antrag des Pfarrgemeinderats vor, der in Absprache mit dem pastoralen Raum St. Benedikt auf der Großlangheimer Schlossruine Gottesdienste abhalten möchte. Gemeinderat Karsten Droll, seines Zeichens Vorsitzender des Großlangheimer Pfarrgemeinderats, zeigte sich optimistisch, dass der erste Gottesdienst auf der Schlossruine an Fronleichnam stattfinden könne. Das Ratsgremium stimmte dem Antrag geschlossen unter der Voraussetzung zu, dass die Gottesdienste unter Einhaltung der Hygienevorschriften gehalten werden.