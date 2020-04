Ökumenische Begegnung in den Lebenshilfe Wohnstätten in Kitzingen

Eine ökumenische Begegnung mit den Bewohnern der Lebenshilfe Wohnstätten in der Tannenbergstraße in Kitzingen fand am vergangenen Montag statt. Aus der Ferne wünschten die Vertreter beider Konfessionen allen weiterhin ein frohes Osterfest, denn der österliche Festkreis reicht über Christi Himmelfahrt hinaus bis Pfingsten.

"Die Sonne lacht in unser Herz, wenn Menschen sich mit Liedern, gemeinsamen Gesängen oder einer Begegnung beschenken. Plötzlich ist das, was wir an Ostern gefeiert haben, ganz greifbar", schreibt Pfarrer Gerhard Spöckl in einer Pressemitteilung.

Auch wenn die Begegnung nur mit dem gebotenen Abstand möglich war, sangen Diakon Bernhard Gartner und Pfarrer Michael Bausenwein gemeinsam Lieder, die Bewohner hörten die Worte aus der Bibel und die Musik der Instrumente, die im Garten erklangen.

Zu guter Letzt beschenkten die Vertreter beider Konfessionen alle Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Blume für ihr Zimmer. Die Pflanzen sollen die Freude von Ostern sowie die Schönheit der aufblühenden Natur in unser Zimmer bringen und unser Herz ergreifen, wünschte Spöckl. Denn durch jeden Menschen leuchte das Licht Gottes in diese Welt.