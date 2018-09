Obst- und Gartenbauverein bereiste Ungarn

Ende August unternahm der Obst- und Gartenbauverein Volkach eine Sechs-Tagesfahrt nach Budapest und in die Puszta. Die Tour führte zunächst nach Györ, wo die Reisenden von Reiseführerin Klara in Empfang genommen wurden. Weiter ging es über Esztergom am Donauknie bis nach Szentendre, wo das Abendessen bei einen Stadtfest eingenommen wurde. Anschließend ging es ins Hotel nach Budapest. In der ungarischen Hauptstadt wurden berühmte Bauwerke besichtigt, etwa das Parlament, der Heldenplatz und die Fischerbastei. In einem alten „Strudelhaus“ wurde gezeigt, wie man Apfel-, Mohn- und Quarkstrudel herstellt. Der Tag wurde mit einem Abendbüfett bei einer romantischen Schifffahrt auf der Donau abgerundet. Die folgenden drei Tage war dann Programm in der Puszta und in der Tiefebene von Kecskemet angesagt. Mit einer Kutsche ging es hinaus in die Puszta, wo ein altes Bauernhaus besucht wurde. Weiter ging es dann zu einer Reitershow, wo die Csikos (Pferdehirten) ihre Reiterkünste offenbarten. Bei Zigeunermusik und herzhaften Paprikagerichten kam echtes Pusztagefühl auf. Paprika und Wein durften die Reisenden auch selbst ernten. Es werden schöne Erinnerungen an das Land, wo Piroschka zu Hause ist, bleiben.