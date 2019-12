Nordheim am Main vor 1 Stunde

Kriegswaffe gehortet

Folgenreicher Abschleppversuch in Unterfranken: Maschinengewehr bei Traktorfahrer gefunden

Ungeahnte Folgen hat ein Abschleppversuch für einen 29-Jährigen in Unterfranken: Als er sein Auto mit einem Traktor bergen wollte, fiel er durch unsichere Fahrweise auf, was die Polizei auf den Plan rief. In der Wohnung des Mannes machten die Beamten eine erstaunliche Entdeckung.