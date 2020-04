Noch keine Entscheidung zum Feuerwehrhaus

Beim Thema Feuerwehrhaus für den Wiesentheider Ortsteil Geesdorf läuft es auf einen Neubau hinaus. Das wurde in der Sitzung des Gemeinderats deutlich, in der der grundsätzliche Beschluss dazu bereits fallen sollte. Einen Standort hatte die Verwaltung präsentiert. Dieser soll in Nähe des neuen Geesdorfer Sportgeländes am südöstlichen Ortsrand liegen. Es gab in der Sitzung jedoch weder Beratung noch Beschluss, weil kurzfristig ein weiterer Platz im Gespräch sei. Diesen wolle man erst mit den Verantwortlichen der Geesdorfer Wehr besprechen, hieß es. Wo der neue Platz sei, wurde nicht bekannt gegeben.

Ein Neubau wird erfolgen, weil die räumliche Situation am langjährigen Standort am FC-Sportheim recht schwierig ist. Die Enge dort wurde bereits mehrfach von übergeordneter Stelle moniert. Eine Erweiterung dort ist nicht möglich. Die Nachbarn sind nicht bereit, Grund an die Gemeinde zu verkaufen.

Die Voraussetzungen für das in Erwägung gezogene, neue Grundstück sind jedoch nicht gerade günstig. Für die Fläche hinter dem neuen Sportplatz wäre eine aufwändige Erschließung notwendig, allein für Kanal, Wasser und Straßenbau würden 257 000 Euro an Kosten anfallen. Die Höhe der errechneten Gesamtkosten von 667 000 Euro ließ einige der Räte sichtlich staunen. Der Bau ist für 2021 vorgesehen.

Der Gemeinderat bewilligte in der Sitzung Zuschüsse für den FC Geesdorf. Der Sportverein will seinen Gastraum herrichten. Dazu werden Toiletten saniert sowie ein Behinderten-WC eingebaut. Zu den errechneten Kosten für den Gastraum von 37 120 Euro sowie bei den Toiletten 19 516 Euro bewilligte die Gemeinde jeweils eine Förderung von 50 Prozent des Betrags.