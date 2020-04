Nicht abgeschlossenes Moped gestohlen

In der Zeit von Freitag, 3 Uhr, und Dienstag, 4 Uhr, ereignete sich in der Oberen Bachgasse in Kitzingen ein Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Kleinkraftrad, Marke Generic, Farbe schwarz, grünes Versicherungskennzeichen 989 HRT (aus dem Jahr 2016) im Wert von 500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. Das unversperrte Moped war an einem Baum angelehnt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.