Neue Hengste in der Deckstation

Ruhig und gelassen lässt sich Dominos von seinen 40 Bewunderern beiderlei Geschlechts und jeglichen Alters bestaunen und begutachten. Der Rheinländer, der im Mai seinen neunten Geburtstag feiert, hat ein Stockmaß von 167 Zentimetern und gehört dem Landgestüt Moritzburg.

Dominos ist ein Warmbluthengst, und er steht in dieser Saison als Deckhengst bei der Pferdedeckstation Schwarzenau. Der Hengst ist dressurbetont und war Reservesieger der NRW-Körung 2011.

Mit bei der Deckstation steht auch der Junghengst Nombrado, geboren im Mai 2015 und vom Gestüt Schwaiganger.

Dominos gehörte im 70-Tage-Test in Neustadt mit einem Dressurergebnis von 128 Punkten zur Spitzengruppe. Sein Vater Don Massimo gilt als leistungsbereiter und leichtrittiger Hengst und hat seine Qualitäten als platzierter Finalist der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde 2011 in Verden an der Aller unter Beweis gestellt.

Alle Stuten aus diesem Stamm gelten als besonders typstark, formschön und bewegungspotent. Zuletzt ist Dominos erfolgreich in Dressurpferdeprüfungen bis Klasse L gestartet.

Traumhafte Abstammung

Nombrado verfügt über eine traumhafte Abstammung: sein Vater Numero Uno war Jahrgangssieger seiner Hengstleistungsprüfung mit den Noten 9,0 für Galopp und durchschnittlich 8,5 für seine Sprungveranlagung. Darüber hinaus war er schon siegreich beim CSI in Verona und Zürich und ebenso hochplatziert in Brüssel, Stuttgart, München, Paris, La Coruna, Amsterdam und Dubai.

Numero Unos Nachkommen zeichnen sich durch ihren Typ und ihre außerordentliche Rittigkeit sowie Sprungtechnik und -vermögen aus. Weil Nombrado noch bei einer Prüfung vorgestellt worden war, war er bei der Vorstellung der Deckhengste in Schwarzenau nicht anwesend, wird aber bald dort stehen.

Die Fachkompetenz des Personals in der Deckstation Schwarzenau genießt unter Pferdezüchtern eine hohe Anerkennung. Die tierärztliche Betreuung der Stuten liegt seit Jahren in Händen von Dr. med. vet. Hendrik Wenigerkind vom Tiergesundheitsdienst Bayern. In züchterischen Fragen werden die Kunden der Deckstation seit Jahren von Deckstellenleiter Christian Graf beraten. Bei der Betreuung der Gaststuten ist der tägliche Paddock- oder Weidegang Standard.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich eine fachliche Zusammenarbeit der Deckstation mit dem Pferdezuchtverein Schwarzenau (Vorsitzender Günter Fendel) und dem Pferdezuchtverband Franken (Vorsitzender Georg Ochs) zum Wohle der nordbayerischen Pferdezüchter entwickelt.