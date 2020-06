Dettelbach vor 49 Minuten

Nachbarschaftsbesuch im Wohnstift

Endlich wieder mit einander in Kontakt treten, wenn auch auf Abstand konnten die Bewohnerinnen und Bewohner, sowie die Mitarbeiter der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach an einem sonnigen Mainachmittag, mit Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz und der Dettelbacher Organistin Rita Selzam. Im Wintergarten, auf den verschiedenen Etagen oder bei offenen Fenstern saßen die Bewohner und lauschten den Texten und Liedern und sangen und beteten mit, wie es in einer Mitteilung der Seniorenresidenz heißt. Eine Kopie des Dettelbacher Gnadenbildes,– die "Schmerzhafte Muttergottes" ganz aus der Nachbarschaft von der Wallfahrtskirche, stand im Mittelpunkt der Feierstunde. Ein besonderer Dank ging an die Mitarbeiter des Wohnstifts, die diese Feier im Rahmen des Machbaren ermöglichten. Zum Abschluss erklangen bei dieser "Abstandsfeier" im Garten einige vertraute Lieder zur Freude der Bewohner.