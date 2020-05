Kitzingen vor 46 Minuten

Nach heftigem Streit: Polizei hofft auf Hinweise

Eine Streitigkeit ereignete sich am Sonntag zwischen 4.45 und 5.55 Uhr im Bereich der Sickergrundhalle in Kitzingen, teilt die Polizei mit. Eine Frau war hier mit ihrem Hund spazieren und wurde von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Der Mann streichelte anschließend den Hund und wurde dann von diesem gebissen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem heftigen Streit zwischen der Frau und dem Mann, wobei sich dieser nach einiger Zeit entfernte. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.