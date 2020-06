Mysteriöse Flugobjekte am nächtlichen Himmel

Viele Menschen beobachten derzeit mysteriöse Leuchtpunkte, aufgereiht wie an einer Perlenkette, am nächtlichen oder frühmorgendlichen Himmel. Auch über Nenzenheim sichtete ein Bürger solche Objekte. Etwa 50 an der Zahl. Doch es waren weder Sternschnuppen noch Militärflugzeuge, sondern Starlink-Satelliten des amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX. Dahinter steckt der Tesla- Milliardär Chef Elon Musk.

Mitte bis Ende April waren die Leuchtpunkte am nächtlichen Himmel über dem Iphöfer Ortsteil Nenzenheim zu sehen. Da zeitgleich Manöver der amerikanischen Streitkräfte stattfanden und dabei auch Hubschrauber, die im mittelfränkischen Illesheim bei Bad Windsheim stationiert sind zum Einsatz kamen, lag es erst einmal nahe, an militärische Flugobjekte zu denken.

Doch eigentlich waren die Leuchtpunkte zu hoch, flogen zu regelmäßig und waren auch zu viele gleichzeitig. Deshalb kam auch von der zuständigen amerikanischen Stelle in Ansbach gleich die Antwort, dass es nichts mit dem Manöver zu tun habe.

Hinweis auf Satelliten

Auch beim Luftfahrtamt der Bundeswehr, Flugbetriebs- und Informationszentrale, in Köln konnte zum fraglichen Zeitpunkt kein militärischer Flugverkehr festgestellt werden. Von dort kam dann aber der Hinweis, dass die Beschreibung vermutlich zu Starlink-Satelliten des Unternehmens SpaceX passe.

Mit dem Projekt Starlink von Elon Musk soll mithilfe von tausenden Satelliten schnelles Internet überall auf der Welt verfügbar sein. Erst Anfang Juni hat SpaceX erneut 60 Starlink-Satelliten ins All geschossen. Damit sollen sich nun 540 der kleinen Satelliten in Umlaufbahnen um die Erde befinden.

Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency – ESA) sind die Satelliten während der ersten ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang gut zu sehen. Grund dafür ist, dass die Oberfläche der Satelliten das restliche Sonnenlicht reflektiert.

Kritik: Viel zu hell

Deswegen gibt es zum Beispiel von Amateurastronomen viel Kritik am Projekt von Elon Musk. Ihrer Ansicht nach sind die kleinen Satelliten zu hell am Himmel zu sehen. Ihre Befürchtung: Man sieht vor lauter Satelliten den Sternenhimmel nicht mehr. Daran soll SpaceX bereits arbeiten mit dem Ziel, die Satelliten "dunkler" zu machen.

Die meisten, gut sichtbaren Überflüge der Satelliten finden noch zu sehr ungemütlichen Uhrzeiten satt. Wann sie wo zu sehen sind, darüber gibt die Internet-Seite www.findstarlink.com Auskunft. Eingetragen müssen die Koordinaten des eigenen Standorts.