Münzautomat für Sommeracher Brunnen

Neben Bauanträgen und Berichten aus den Verwaltungsgemeinschafts- und Schulverbandssitzungen beschäftigten sich die Sommeracher Gemeindevertreter am Montagabend insbesondere mit der Preisfestlegung für die Wasserentnahme zur landwirtschaftlichen Nutzung aus dem Brunnen an der Nordheimer Straße.

Wie Sommerachs Bürgermeisterin Elisabeth Drescher informierte, wurde die Pumpe erneuert. Nun könnte ein Münzautomat eingebaut werden. Das Gerät sei durchaus bezahlbar, betonte Drescher, und verwies auf die veraltete, technische Ausrüstung am Brunnen, die in der Vergangenheit immer wieder zu ungeklärtem Wasserschwund geführt habe. "Irgendwann wird es den Wasserbrunnen in der bisherigen Form nicht mehr geben", so die Bürgermeisterin.

Neuer Preis ist "durchaus fair"

Bisher wurde das entnommene Wasser an Brunnen mit 0,70 Euro pro Kubik plus Stromkostenanteil mit 0,21 Euro in Rechnung gestellt. Bei der in Kürze in Kraft tretenden Preisneugestaltung habe man sich am "Garten- Zähler-Preis orientiert", berichtete Drescher, die an die derzeitige, schwere Lage der Winzer erinnerte. Nicht zuletzt deshalb wurde im Gemeinderat ein Preis je Kubikmeter festgelegt, der, so Ratsmitglied Josef Jakob, mit 2 Euro "durchaus fair ist".

Laut Beschluss wird somit ein Münzautomat mit Steuergerät für den Preis von 740 Euro in Auftrag gegeben. Die hierfür benötigten Chips kosten je Einheit 1,74 Euro und können im Rathaus erworben werden.

Bürgermeisterin Elisabeth Drescher berichtete außerdem über die Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Zum Vorsitzenden wurde der Volkacher Bürgermeister Heiko Bäuerlein, zu dessen Stellvertreterin sie selbst (Sommerach) und zum weiteren Stellvertreter Sibylle Säger (Nordheim) gewählt. In der Sitzung sei es um sehr viele Personalangelegenheiten gegangen, es wurde eine Geschäftsordnung erlassen und man einigte sich darauf, die VG-Sitzungen abwechselnd in Nordheim, Sommerach und Volkach abzuhalten. "Das gab es seit etlichen Jahren nicht mehr", betonte Drescher.

Beim Bericht über den Schulverband Sommerach stellte Drescher als wichtigste Erkenntnis heraus, "dass man keine Schulden habe". Neue Vorsitzende ist Elisabeth Drescher, ihre Stellvertreterin heißt Sibylle Säger.