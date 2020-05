MS Undine startet in die Saison

Am Pfingstsamstag, 30. Mai, heißt es "Anker lichten und Leinen los" für die MS Undine zum Start in die Schifffahrts-Saison "Rund um die Volkacher Mainschleife". Aufgrund der behördlichen Vorgaben ist das Sitzplatzangebot auf 47 Prozent geschrumpft, und die Abfahrtzeiten wurden geändert. Ein erweiterter Hygiene- und Maßnahmenplan ist laut Pressemitteilung erstellt worden.

Vor einer besondere Herausforderung steht nun die Schiffsmannschaft am Pfingstwochenende zu den Abfahrtszeiten um 11.30 Uhr und 14 Uhr in Volkach an der Mainlände für die 90-minütige Rundfahrt zwischen "Nordsee und Schwarzem Meer". Eine Erleichterung ist die Vorreservierung, aber auch unangemeldete Fahrgäste können die freien Plätze belegen. Erst ab 60 zahlenden Gäste pro Rundfahrt sind dann zumindest die Kosten für Treibstoff und Löhne gedeckt. Auch die Bordgastronomie ist mit günstigen Angeboten gerüstet.