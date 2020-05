Albertshofen vor 1 Stunde

Motorradfahrer ohne Helm und unter Drogeneinfluss

Ein „helmloser“ Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Dienstagabend in der Hanns-Rupp-Straße in Albertshofen kontrolliert. An dem Fahrzeug war auch kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht.