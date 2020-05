Mit über einem Promille am Steuer für die Fahrprüfung geübt

Am frühen Sonntag, gegen 1.30 Uhr, fiel der Polizei in der Siedlung in Kitzingen ein Schlangenlinien fahrender Wagen auf. Bei der Kontrolle räumte die 31-jährige Fahrerin ein, keinen Führerschein zu besitzen. Da demnächst ihre Führerscheinprüfung anstehe, wolle sie sich auf diese vorbereiten. Allerdings hatte die BMW-Fahrerin über ein Promille Alkohol intus, wie die Polizeiinspektion mitteilt. Die 31-Jährige musste zur Blutentnahme in die Dienststelle. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Termin für ihre Führerscheinprüfung ist damit hinfällig.

Weil der Fahrer eines Kleinkraftrades und sein mitfahrender Sozius keinen Schutzhelm trugen, fielen sie am späten Samstagnachmittag in der Kitzinger Siedlung einer Polizeistreife auf. Der Roller war nicht versichert und der 49-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein.

Am Samstagvormittag kontrollierte die Polizei in Volkach einen Audi-Fahrer. Der 35-Jährige gestand, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. In allen Fällen erfolgen Anzeigen.