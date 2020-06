Kitzingen vor 1 Stunde

Mit Alkohol und Drogen am Steuer

In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontags entdeckte eine Polizeistreife in der Kaiserstraße in Kitzingen einen 21-jährigen Mann aus dem Landkreis Miltenberg, der unter Einfluss von Alkohol und Drogen im Auto unterwegs war.