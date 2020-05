Mehrere Wildunfälle: Polizeistreife überfährt Fuchs

Am Mittwochfrüh gegen 4.16 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße 47 von Ilmenau kommend in Richtung Füttersee, teilt die Polizei mit. Kurz nach der Ortschaft querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Skoda erfasst. Der entstandene Schaden am Pkw beträgt rund 3500 Euro.

In der Nacht auf Mittwoch war eine Polizeistreife mit einem Dienstfahrzeug auf der Kreisstraße 31 unterwegs. Auf der Strecke zwischen Escherndorf und Astheim sprang ein Fuchs auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

In der Dienstagnacht fuhr ein 24-Jähriger auf der B 286, als im Bereich der Umgehung von Rüdenhausen ein Hase auf die Fahrbahn sprang und von dem Audi erfasst wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 750 Euro.

Auf der Kreisstraße 16 von Tiefenstockheim in Richtung Willanzheim hat am Dienstagmittag eine 35-Jährige mit ihrem Fahrzeug einen Hasen erfasst, der auf die Fahrbahn sprang. Der Schaden am Pkw beträgt rund 500 Euro.

Am Dienstagfrüh fuhr ein 22-Jähriger die Kreisstraße 20 von Gnötzheim kommend in Richtung Martinsheim, als ein Reh auf die Fahrbahn sprang, das er mit seinem Audi erfasste. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.