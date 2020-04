Volkach vor 1 Stunde

Medizinische Versorgung an der Volkacher Mainschleife ausbauen

Die medizinische Versorgung an der Volkacher Mainschleife soll noch weiter ausgebaut werden. Das ist das erklärte Ziel des Förderrings Gesundheit Mainschleife, in dem sich auch die Stadt Volkach engagiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Bürgermeister Peter Kornell ist klar: "Wenn jeder von uns seinen Beitrag leistet, werden wir auf unserem Weg zur Optimierung der medizinischen Versorgung an der Mainschleife sehr gut vorankommen."