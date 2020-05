Marktbreiter Siebener wieder vollzählig

Die Marktbreiter Feldgeschworenen sind wieder komplett. Nach internen Beratungen unter der Leitung des Obmannes Manfred Wallochny hatten die Marktbreiter Siebener beschlossen, Martina Michel als Nachfolgerin eines durch Wohnortwechsel ausgeschiedenen Kollegen in ihre Reihen aufzunehmen.

Normalerweise findet die Vereidigung neuer Feldgeschworener am Siebenertag durch die Landrätin statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses alljährlich am letzten Samstag im April stattfindende Treffen aller Feldgeschworener des Landkreises Kitzingen musste jedoch, bedingt durch die Corona-Pandemie, abgesagt werden. Die Bürgermeister der betreffenden Gemeinden wurden daher gebeten, die Vereidigung der neuen Siebener vor Ort in ihren Gemeinden vorzunehmen. Martina Michel wurde in Anwesenheit aller Feldgeschworener des Siebeneramtes Marktbreit von Bürgermeister Erich Hegwein im Rathaus Marktbreit vereidigt.

Dieser Tag bleibt aber auch in anderer Hinsicht ein historischer Termin: Zum einen war es die letzte offizielle Amtshandlung von Erich Hegwein, der sich nach drei Amtsperioden als Bürgermeister auf den Ruhestand freut. Zum anderen ist mit Martina Michel die erste Frau in die Gemeinschaft der Marktbreiter Siebener aufgenommen worden. Obmann Manfred Wallochny bedankte sich beim Bürgermeister für die jahrelange uneingeschränkte Unterstützung und das stets gute und gedeihliche Miteinander. "Du warst immer für uns da und hattest immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen".