Marktbreit: Zwei geparkte Fahrzeuge ausgebrannt

In den frühen Morgenstunden ereignete sich in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit ein Brandfall. Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes geriet ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Mercedes-Vito in Brand. Das Feuer griff anschließend auf einen daneben parkenden VW-Polo über. Beide Fahrzeuge standen in Vollbrand, der von der eingesetzten Feuerwehr Marktbreit mit insgesamt 18 Helfern gelöscht werden konnte. Laut Polizeibericht beläuft sich der Gesamtschaden sich auf etwa 17.500 Euro.