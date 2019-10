Im unterfränkischen Marktbreit (Kreis Kitzingen) ist es am Donnerstagnachmittag (3. Oktober 2019) in der Fleischmannstraße zur Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern gekommen. Einer der Männer wollte zuvor mit einem Kleintransporter in der Fleischmannstraße vom rechten Rand der Fahrbahn losfahren und hatte dabei einen heranfahrenden VW-Touran übersehen. Dies berichtet die örtliche Polizei. Nach der brenzlichen Situation hielten beide Fahrer an, um sich auszusprechen. Lesen Sie auch: Bamberg Bamberg: Streit um Grillplatz eskaliert - Attacke mit Grillspieß Marktbreit: Mann zeigt Mittelfinger - Streit droht zu eskalieren Als einer der beiden Männer seinem Gegenüber den gestreckten Mittelfinger zeigte, drohte der Streit zu eskalieren. Laut Polizei versuchte die Ehefrau von einem der Autofahrer die beiden Streithähne auseinander zuhalten, wurde aber von dem fremden Mann geschlagen und dadurch leicht an der Hand verletzt. Der Täter stieg daraufhin zurück in seinen Mercedes-Vito und fuhr davon. Die Polizei sucht nach einem Zeugen Die Aktion dürfte von einer Person vom Bahnhofsparkplatz aus beobachtet worden sein. Der Mann wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Polizeiinspektion Kitzingen hofft auf Hinweise von Zeugen: Diese werden unter 09321-1410 entgegen genommen. Zum Video "Erste Hilfe leisten"