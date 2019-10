Rettungseinsatz in der Wohnung: Vierköpfige Familie klagt über Reizhusten

Eine in einem Mehrfamilienhaus lebende 4-köpfige Familie klagte in der Nacht über außergewöhnlichen Reizhusten und stellte am nächsten Tag eine unbekannte Substanz an der Außenseite der Wohnungstür fest. Nach weiträumiger Absperrung der Örtlichkeit wurde das Anwesen durch die Feuerwehr mit Atemschutz betreten, die Substanz gesichert und im Anschluss vollständig entfernt. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus.

Die Familie sowie zwei Polizeibeamte, die das Anwesen zur ersten Abklärung betreten hatten, erlitten leichte Atemwegsreizungen, konnten jedoch nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort sowie im Krankenhaus Kitzinger Land wieder entlassen werden.

38-Jähriger im Fokus der Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen hinsichtlich des Vorfalles aufgenommen, wobei sich der Tatverdacht gegen einen 38-jährigen Mann erhärtete. Dieser ist nun in den Fokus der ermittelnden Beamten gerückt.

Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine gesundheitliche Gefahr. Dies war dem Umstand des schnellen, umsichtigen und professionellen Handelns der Rettungs-, Feuerwehr- und Polizeikräften zu verdanken.