Feuer in Autohaus - Straßensperre und dichte Rauchwolke: Aktuell brennt es in Franken. Im unterfränkischen Marktbreit ist laut Polizeipräsidium Unterfranken ein Feuer in einem Autohaus ausgebrochen. Der Einsatz läuft. Die Straße musste gesperrt werden.

Auf Nachfrage von inFranken.de kann der Pressesprecher die Anwohner entwarnen: Aktuell bestehe keine Gefahr durch giftige Stoffe, die durch den Brand freigesetzt wurden, sagt er am Telefon. Um 13.55 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Notruf ein.

Kitzingen: Auto brennt in Werkstatt

Ersten Informationen nach steht ein Auto in der Werkstatt im Vollbrand. Die Straße, an der das Autohaus liegt, muss auch bis auf Weitere gesperrt bleiben. Die Löscharbeiten haben Vorrang. Verletzte gibt es aktuell keine.

Am Nachmittag will das Präsidium über den aktuellen Stand in einer Pressemeldung informieren. Über die Brandursache und die Schadenshöhe ist zurzeit noch nichts bekannt.

Erst gestern hatte es in einer anderen Firma in Franken gebrannt: Dort beunruhigten die dichten Rauchwolken die Anwohner.