Dettelbach vor 41 Minuten

Markt des Rinderzuchtverbandes

Der Rinderzuchtverband Franken hält seinen nächsten Markt am Mittwoch, 3. Juni, in der Frankenhalle in Dettelbach. Es sind insgesamt 50 Stück Großvieh und circa 250 Kälber aller Gattungen gemeldet, wie es im Presseschreiben heißt.