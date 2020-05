Obervolkach vor 16 Minuten

Mann stürzt mit 2,92 Promille vom Rad

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Fahrrad in Obervolkach auf der Bürgermeister-Erhard-Straße in Richtung Landsknechtstraße. Offensichtlich stürzte er ohne Fremdbeteiligung und blieb an der Unfallstelle liegen, wie die Polizei schreibt.