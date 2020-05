Mainsondheim vor 28 Minuten

Mainsondheim: Beim Rückwärtsfahren Krad übersehen

Weil er beim Rückwärtsfahren einen hinter seinem Laster stehenden Fahrer eines Kleinkraftrades übersah, kam am es am Freitag gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von etwa 500 Euro. Der 40-jährige Fahrer des Lasters war laut Polizeibericht auf dem Flurweg von Albertshofen nach Mainsondheim unterwegs. Er hielt kurz nach der Autobahnbrücke an einem Spargelfeld an. Anschließend setzte er mit seinem Fahrzeug zurück und übersah dabei einen mit seinem Krad hinter ihm stehenden 26-jährigen Mann und stieß mit diesem zusammen.