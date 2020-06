Mainschleifenbahn will im August wieder fahren

Die Mainschleifenbahn (MSB) zwischen Astheim und Seligenstadt ist durch den Hemmschuh Corona-Pandemie derzeit zur Untätigkeit verurteilt. Wie der Vorsitzende Christian Oßwald auf Nachfrage wissen ließ, hätten Fahrten erst wieder Sinn, wenn auch die Mainschifffahrt wieder unterwegs sei und die Gastronomie an der Mainschleife geöffnet habe.

Ohnehin gebe es 2020 die Einschränkung, dass praktisch keine Radtouristen mitgenommen werden könnten, denn der nicht motorisierte Steuerwagen werde derzeit der fälligen Hauptuntersuchung unterzogen. Bis zur Fertigstellung verkehre der Motorwagen alleine. Gefahren werden soll ab August bis Mitte Oktober an Sonn- und Feiertagen, ab September auch samstags. Sonderfahrten und Reservierungen wurden abgesagt.

Vorhaben unter Vorbehalt

Das Vorhaben steht allerdings unter dem Vorbehalt möglicher Einschränkungen. Wie im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sollen bis zu 50 Personen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern im Fahrzeug befördert werden; es gibt keine Stehplätze. Nach jeder Fahrt erfolgt eine Zwischenreinigung. Der Verkaufsstand in Astheim erhält eine Absperrung. Fest steht weiter, dass im Zug keine Fahrkarten verkauft werden.

Den Verlust beziffert der Vorsitzende mit etwa 50 Prozent beim Umsatz im Fahrplanverkehr und bis zu 80 Prozent bei den Sonderfahrten. Dadurch musste die MSB geplante Investitionen auf Eis legen. Auch die vorgeschriebene Mitgliederversammlung des Vereins wurde vorläufig aus der Planung genommen, denn hier gilt es auch die Frage einer geeigneten Räumlichkeit zu klären.

Die Zeit des Stillstands nutzend werden die beiden Motoren des Triebwagens einer Revision unterzogen. Nachdem das Gleisbett bereits gestopft wurde, werden entlang der Strecke neue Andreaskreuze zur Absicherung der Bahnübergänge aufgestellt und alle Dienstfahrzeuge untersucht.

Viele Fragen offen

Bis zur Wiederinbetriebnahme der Strecke im ÖPNV wird noch einige Zeit vergehen; sie wird etwa 2026 erfolgen. Vor einigen Wochen wurde die Projektgruppe Mainschleifenbahn mit Betriebsgesellschaft, Verein, den Landkreisen Kitzingen und Würzburg sowie den Gemeinden Volkach und Eisenheim gegründet, um eine GmbH als Betreiber ins Leben rufen zu können.

Derzeit, so Oßwald, sind zwei Kostengutachten in Auftrag gegeben, die sich mit der Streckenanbindung im Bahnhof Seligenstadt mit dessen Umbau und dem Einbau einer Weiche, alternativ dazu mit einer direkten Einleitung in das Richtungsgleis der DB nach Würzburg, beschäftigen. Die Alternative ergäbe allerdings keinen barrierefreien Zugang.

Geklärt werden müsse zudem die Möglichkeit einer höheren Streckengeschwindigkeit. Dazu müssten Bahnsteige auf den Mindeststandard ausgebaut, einige Bahnübergänge technisch ertüchtigt, andere gar geschlossen werden. Ob die geplante Umgehungsstraße, die auch den Bahnkörper der MSB tangiert, bis dahin abgeschlossen ist, ist wohl eher unwahrscheinlich. Der Sonderverkehr mit dem Schienenbus soll jedenfalls weiter fortgeführt werden, dann allerdings nur noch zwischen Astheim und Prosselsheim.