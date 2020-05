Mainschleifen-Freizeitbusse starten später in die Saison

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen verschiebt sich laut einer Mitteilung an die Presse sowohl beim "Mainschleifen-Express" (VGN-Linie 107) als auch beim "Mainschleifen-Shuttle" (Linie 105/106) der Saisonstart.

Normalerweise verkehrt der Mainschleifen-Express zwischen dem 1. Mai und 1. November und verbindet den Bahnhof Kitzingen mit den Orten Dettelbach, Schwarzach, Sommerach, Nordheim und Volkach samstags, sonn- und feiertags. Das Mainschleifen-Shuttle sollte planmäßig am 15. Mai mit seinen zwei Buslinien starten, die parallel zueinander verkehren und 24 Orte verbinden.

Nach dem 3. Mai will der Verkehrsgroßraum Nürnberg (VGN) entscheiden, wie mit dem Start der VGN-Freizeit-Buslinien-Saison 2020 weiter verfahren wird. "Information erhalten die Fahrgäste immer auf der VGN-Internetseite oder speziell für unsere Linie auf unserer Homepage – www.volkach.de", erläutert Marco Maiberger, Leiter der Tourist-Information Volkacher Mainschleife.

Aktuell soll das Shuttle am Freitag, 29. Mai, (Pfingsten) starten. "Sollten Gastronomie, Freizeit- und kulturelle Einrichtungen bis dahin noch nicht öffnen dürfen, wird es nochmals Änderungen geben", so Marco Maiberger. Fest stünde jedoch, dass aufgrund der zahlreichen Festabsagen in dieser Saison die 0-Uhr-Sonderfahrten entfallen. Daher seien auch am gesamten Fahrplan im Bereich der weiteren Sonderfahrten Anpassungen vorgenommen worden. Egal wann die Linien starten, fest stehe bereits jetzt, dass auch hier die für den ÖPNV festgelegten Sicherheitsvorkehrungen wie Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand gelten.

Informationen zu den Saison-Terminen sowie auch kurzfristige Fahrplan-Änderungen gibt es auf der Homepage www.volkach.de