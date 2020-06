Mai-Wetter: Verhängnisvolle Nacht bringt Frost-Schäden

Überraschende Punklandung für den Mai bei den Temperaturen: Mit 13,5 Grad war der Wonnemonat genau im langjährigen Durchschnitt. Angefühlt hatte es sich viel wärmer - Thomas Karl vom Kitzinger Amt für Landwirtschaft kann den Widerspruch aufklären: "Durch die teilweisen kühlen Nächte und den kalten Wind waren die Temperaturen nicht so hoch wie gedacht."

An zwei Tagen im Mai wurden Temperaturen über 25 Grad und damit Sommertage (10. und 22.) erreicht. Wärmster Tag in Kitzingen war der 22. Mai mit 25,8 Grad. Kühlste Nacht war am 12. Mai mit minus 0,6 Grad, jedoch außerhalb des Stadtgebietes mit zum Teil deutlich strengeren Frösten und mit bis zu minus drei Grad. Somit haben die Eisheiligen einmal mehr zugeschlagen und Schäden verursacht.

Mit 41 Liter pro Quadratmeter war es wieder deutlich zu trocken, normal wären 64 Liter. Damit fiel 33 Prozent weniger Regen als gebraucht würde. Damit war der Mai der dritte Monat in Folge mit deutlich weniger Niederschlag. Seit Jahresbeginn kamen 195 Liter zusammen, das entspricht einem Defizit von 26 Litern. Aktuell sind die Böden bis in tiefere Schichten ausgetrocknet. Insgesamt brachte es der Mai laut Karl auf gerade einmal fünf Regentage.

260 Sonnenstunden

Mit über 260 Sonnenstunden machte der Wonnemonat seinem Namen alle Ehre. An 2014 mit 291 Stunden reichte er zwar nicht heran, wohl aber an 2018 mit 267 Stunden.

Der Blick auf die Felder: Trotz der Februar-Niederschläge sind viele Getreide-Bestände durch Trockenheit deutlich zu dünn und schwach entwickelt. Fehlende Niederschläge und der Nachtfrost "habe bei uns zu teilweise starken Schäden in dieser Kultur geführt", so Karl.

"Bis zum Totalausfall"

Verluste gab es zudem im Obst- und Weinbau. Erfroren sei zudem zu einem großen Teil wohl auch die Wintergerste. Er rechne "mit Schäden von fünf Prozent bis hin zum Totalausfall", so Karl. Und: "Vergleichbare Schäden sind bei uns in den vergangenen 40 bis 50 Jahren durch Spätfröste in Wintergerste nicht bekannt." Durch die Fröste Mitte des Monats habe es zudem Verluste in den Gärten bei den bereits angepflanzten Tomaten oder Zuchini und Kürbissen gegeben.