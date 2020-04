Macrons Tausendsassa als Bürgermeister von Prades bestätigt

Bei den Kommunalwahlen in Frankreich am 15. März wurde der Bürgermeister von Prades, der französischen Partnerdstadt Kitzingens, Jean Castex (seit 2008 im Amt), mit 75 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Jean Castex, 54 Jahre alt, ehemaliger Enarque-Absolvent in der Hochschule für Regierungsbeamte, wurde Anfang April 2020 als Verantwortlicher für die "Dekonfirmierung", das heißt dem Ende der Corona-Ausgangssperre in Frankreich nominiert.

Sein Amt als Bürgermeister von Prades behält er. Früher war er unter der Regierung von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy im Gesundheits- und Arbeitsministerium in Paris tätig. 2018 wurde er Generaldirektor der SNCF (Staatsgesellschaft der französischen Eisenbahn). Schon seit 2017 ist er als „M. Olympique“ Koordinator in den Ministerien für die Vorbereitung der Olympiade in Paris 2024.

Nachdem Jocelyne Nicoly, Kitzinger Referentin für die Städtepartnerschaft mit Prades, ihm zu seiner Wiederwahl gratuliert hatte, schrieb Jean Castex, er wolle sich bald mit dem zukünftigen Kitzinger Oberbürgermeister Stefan Güntner in Verbindung setzen.