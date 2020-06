Lösung zum Thema Kläranlage gesucht

Bei der Frage nach einer Lösung zum drängenden Thema Kläranlage ist die Gemeinde Castell noch nicht weiter gekommen. Weil die Genehmigung für den Betrieb der Anlage nur noch bis Ende 2022 läuft, muss die Kommune handeln und entweder eine neue bauen, oder an eine bestehende in den umliegenden Gemeinden anschließen. In der Sitzung des Gemeinderats teilte Castells neuer Bürgermeister Christian Hähnlein nun mit, dass die Vergleichsstudie, was am sinnvollsten für die Gemeinde sei, neu ausgeschrieben werden musste.

Das Papier ist erforderlich, um später Zuschüsse für das Projekt zu bekommen. Die Kosten für die Untersuchung wurden auf rund 65 000 Euro geschätzt. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat eine Studie beschlossen, 70 Prozent der Kosten würden als Zuschuss fließen, hieß es damals. Der Fördersatz sei nicht mehr korrekt, so Hähnlein, aktuell gebe es 20 Euro pro Einwohner der Gemeinde. Das wären etwa 16 000 Euro für Castell. Zudem müsse man mehrere Angebote bei entsprechenden Büros einholen, was die Verwaltung in der Zwischenzeit getan hat.

In der Studie werden mehrere Varianten für die künftige Entwässerung gegenüber gestellt. Das wäre ein Neubau einer Anlage für die Gemeinde Castell, ein Neubau einer gemeinsamen Anlage von Castell und Wiesenbronn, der Anschluss an die Kläranlage in Kitzingen, oder ein Anschluss an die Einrichtung in Wiesentheid. Bürgermeister Hähnlein ging kurz auf die aktuell bestehende Situation ein.

Gemeinde beantragt Förderung für Studie

So müsste man beim Anschluss nach Kitzingen, den auch die Nachbargemeinde Wiesenbronn in Erwägung zieht, das Gemeindegebiet von Großlangheim durchqueren. Das will Großlangheim bisher jedoch nicht. Alternativ eine Leitung entlang des Schwanbergs sei vom Gelände her wohl schwierig. Ein Anschluss ans Schwarzacher Becken scheide als Alternative aus, weil die in Rüdenhausen beginnende Leitung zu klein dimensioniert sei.

Außerdem teilte der Bürgermeister mit, dass auch der Ortsteil Wüstenfelden künftig in die Berechnungen mit einfließen werde. Die Genehmigung für die dort bestehende Kläranlage laufe ebenso nur bis Ende 2022, deswegen müsse man das mit einbeziehen. "Das wussten wir bisher nicht", sagte Gemeinderätin Christine Horak.

Das Gremium stimmte zu, dass die Gemeinde die Förderung für die Studie beantragen solle. Erste Ergebnisse sollen bereits bis zur Sommerpause vorliegen, hofften die Räte.