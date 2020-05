Loch in Autodach gebohrt

Eine Polizeimeldung aus der Kategorie "Sachen gibt's": Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Museums-Cafés in der Sulzfelder Straße in Segnitz ein Skoda von einem Unbekannten beschädigt. Der Täter bohrte mit einem Bohrer ein etwa ein Zentimeter großes Loch mittig in das Fahrzeugdach. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, teilt die Polizei mit.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (093 21) 14 10.