Albertshofen vor 1 Stunde

Livestream-Konzert von Eva-Maria Klöhr

Zahlreiche Menschen in Mainfranken vermissen kulturelle Veranstaltungen, vor allem Musik. Eine der Künstlerinnen, die bis auf weiteres keine Livekonzerte geben darf, ist die in Albertshofen lebende Liedermacherin und Sängerin Eva-Maria Klöhr. Damit Freunde ihrer Musik sie trotzdem live erleben können, gibt Eva-Maria Klöhr gelegentlich Livestream-Konzerte über ihren Youtube-Kanal. Am Pfingstsamstag, 30. Mai, macht sie erneut ihr Wohnzimmer zur Bühne. Ab 20 Uhr beginnt das Konzert unter www.youtube.com/user/evamariakloehr. Wer an diesem Abend keine Zeit hat, kann die Aufzeichnung des Streams laut Pressemitteilung noch bis zum Pfingstmontag ansehen.