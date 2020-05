Leserforum:Gelungene Symbiose

Zum Artikel "Hotelbau soll dieses Jahr beginnen" vom 30. April erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Der Entwurf des Bürgerzentrums in Kitzingen hat mir auf den ersten Blick gut gefallen, weil man sofort das von Balthasar Neumann gebaute Lagerhaus gut erkennen kann: dreifach geneigtes Walmdach (wer baut heute noch so etwas?), Sprossenfenster und das Rundbogentor. Auf den zweiten Blick ist der Übergang zur Moderne durch den mutig eingeschnittenen Kubus klar markiert. Die Fassade an der Schrannenstraße wirkt vielleicht etwas eintönig durch die langweilige Fensterreihung, doch die Oberfläche ist gut gegliedert.

Der Rest der Stadtmauer bringt optische Anbindung an die Geschichte der Stadt. Alles in allem stimme ich der Meinung über eine gelungene Symbiose voll zu. Auch wenn man die umfassenden technischen Probleme bedenkt, die Bauen im Bestand immer mit sich bringt.

Mathilde Müller,

97340 Marktbreit