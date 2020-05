Leserforum: Weichen für Freibadsanierung stellen

Zu dem Leserbrief von Felix Engert in Bezug auf die Artikel "Kitzingen rechnet mit millionenschwerer Finanzlücke" vom 4. Mai und "Fällt die Freibad-Saison wegen Corona ins Wasser?" vom 25. April erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Die geäußerten Befürchtungen kann ich teilweise nachvollziehen, es ist aber gerade in einer Wirtschaftskrise wichtig, "vorausschauend" zu handeln.

Solches Handeln beinhaltet aber auch den Blick in die nähere Zukunft. Der neue Stadtrat muss nun die Weichen für eine Freibadsanierung stellen, das heißt: Planung und Fördermittel beantragen, und auch die bereits zugesagten Fördermittel dann zeitnah abrufen, damit diese nicht verfallen. Ein Beginn der Sanierung ist laut Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 geplant.

Begonnene Projekte müssen aber nun auch weitergeführt werden, denn Stillstand bedeutet Rückschritt. Von einem sanierten Freibad profitieren nicht nur die Einheimischen, sondern auch unsere zahlreichen Urlaubsgäste. Ich sehe die derzeitige wirtschaftliche Situation an der touristisch geprägten Mainschleife nicht ganz so schwarz, sondern eher verhalten optimistisch.

Da größere Urlaubsreisen ins Ausland in diesem Jahr wohl eher nicht in Frage kommen, macht es sich nun hoffentlich bezahlt, dass die Gastlichen Fünf, zu denen auch Volkach gehört, in den letzten Jahren verstärkt Werbung für unsere kleine, aber feine Urlaubsregion innerhalb von Deutschland gemacht haben. Damit kann dann hoffentlich das wirtschaftliche Defizit in Grenzen gehalten und ein kompletter Shutdown verhindert werden.

Es wäre fatal, sich den vorausschauenden, optimistischen Blick durch düstere Prophezeiungen trüben zu lassen.

In Zeiten des Brückenbaus über den Main hat sich die Stadt Volkach zu einer wirtschaftlich noch viel schwierigeren Zeit in damals unvorstellbare Schulden gestürzt und trotzdem mit Sinn und Verstand die Weichen für eine gute Zukunft gestellt.

Ingrid Dusolt

97332 Volkach