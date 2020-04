Leserforum: Volkach profitiert vom Kurbeitrag

Zum Artikel "Trotz Corona Kurbeitrag beschlossen" vom 24. April erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Volkach hat vom Freistaat Fördermittel in Millionenhöhe erhalten. Mit deren Vergabe ist die Einführung einer Kurabgabe zur Verbesserung der desolaten Finanzlage der Stadt zwingend verbunden. Ohne Einführung der Kurabgabe sind die Fördermittel wieder weg. Damit hat die Vergabestelle der Fördergelder eine wichtige Entscheidung getroffen, welche für eine hochverschuldete Stadt schon seit Jahren überfällig ist.

Wenn sich jetzt Widerstand aus Reihen des Tourismusvereins regt und mit Verschleppungsmaßnahmen in Form von Antragsstellungen, Kostenberechnungen oder Beraterbefragungen und Gutachteraufträgen in gewohnter "Freibadmanier" gedroht wird, so ist zu bedenken, dass solche Zeitverzögerungen nur Zusatzkosten verursachen, die zu einer weiteren Verschuldung der Stadt führen und am Ende die Rückzahlung der Fördergelder zur Folge haben werden.

Es mag die Gegner der Kurabgabe verwundern, dass selbst das neue Weinhotel Römmert, als größtes Hotel in Volkach mit über 200 Betten, schon bereits heute auf die zu erwartende Kurtaxe in seinen Werbeunterlagen hinweist.

Jetzt heißt es, Versäumtes nachzuholen und ein schlüssiges Konzept zur raschen Einführung der Kurabgabe zu erarbeiten und umzusetzen. Für den staatlich anerkannten Erholungsort Volkach, besteht jetzt die Chance der Umstellung vom durchlaufenden Massentourismus, auf ein attraktives Angebot für zahlungskräftige Kurgäste mit langer Verweilzeit.

Von der Schaffung von Kurpark, Mainpromenade, Wanderwegen oder Freibad für die neue Zielgruppe der Kurgäste wird zudem auch die gesamte Volkacher Bevölkerung profitieren.

Willy Klapheck

97332 Volkach