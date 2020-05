Leserforum: Ist das Demokratie?

Zum Artikel "Güntner sieht eine Bringschuld" (Ausgabe vom 9. Mai) über die konstituierende Stadtratssitzung erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Nach weniger als zwei Stunden war das umfangreiche Tagesprogramm schon vorbei? Oberbürgermeister Güntner schlug Frau Glos als Bürgermeisterin vor, und 23 Stadträte schlossen sich willfährig seinem Appell an. Ist das Demokratie? Transparenz und offene Diskussionen sehen anders aus.

Ein Antrag der Grünen, noch etwas zur Bürgermeisterwahl darstellen zu dürfen, wurde vom Oberbürgermeister abgelehnt. Diese fünf Minuten hätten dem Gremium und der Demokratie sicher gut getan, auch wenn sich am Ergebnis vielleicht nichts geändert hätte.

Bei der Wahl von Herrn Freitag zum 2. Bürgermeister dasselbe Spiel. Der Sitzungsleiter bedankte sich bei Frau Schmidt dafür, dass sie sich als Alternative aufgestellt habe, denn erst eine Alternative mache die Wahl demokratisch. Wie wahr!

Herr Freitag betonte ausdrücklich, dass das neue Dreiergespann Güntner - Glos - Freitag „gut harmonieren“ wird. Ein Vorgeschmack, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt? Sich gegenseitig fordern, wäre besser!

Geschäftsordnung und Referatsposten wurden überraschend bis nach der Sommerpause verschoben, damit sich die Mitglieder erstmal kennenlernen. Bleibt zu hoffen, dass die Stadträte noch mal tief in sich gehen und erkennen, wessen Kompetenz sich mit welchem Referatsposten verträgt. Ein Herr Sanzenbacher(Agraringenieur und im Naturschutzbeirat usw.) muss erst seine Kompetenz für das Umweltreferat unter Beweis stellen?

Dass in den genannten Prioritäten von Herrn Güntner der Klimaschutz keine Erwähnung fand, ist verstörend! Vielmehr meinte der OB sinngemäß, dass das mit dem Umweltreferat in den letzten Jahren ohnehin nicht so gut geklappt habe, dass man jetzt auch noch ein paar Monate warten könne. Die Umwelt wartet aber nicht auf „Hitzingen“!

Michael W. Zink

97318 Kitzingen