Leserforum: Freibad-Pläne wegen Corona vorerst auf Eis legen

Zu den Artikeln "Kitzingen rechnet mit millionenschwerer Finanzlücke" vom 4. Mai 2020 und "Fällt die Freibad-Saison wegen Corona ins Wasser?" vom 25. April 2020 erreichte die Redaktion folgender Leserbrief.

Nun ist es soweit, der neu gewählte Stadtrat hat seine Arbeit aufgenommen. Sicher wird das Thema Freibadrenovierung schnell auf den Tisch kommen, wenn man sich erinnert, wie sehr das Thema den Wahlwettbewerb dominiert hat. Allerdings hat die Corona-Pandemie unser Leben quasi von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt. Mittlerweile ist klar, dass uns eine große Wirtschaftskrise bevorsteht, welche noch nicht vollumfänglich abzuschätzen ist und an deren Anfang wir gerade erst stehen. Den Einzelhandel, die Gastronomie und Hotellerie trifft es aktuell besonders hart. Gerade die touristisch geprägte Mainschleife wird somit von dieser Krise nicht verschont bleiben und deshalb vor besonderen Herausforderungen stehen. Dazu kommt erschwerend, dass unsere Kommune bekanntermaßen finanziell nicht auf Rosen gebettet liegt. Viele Betriebe kündigen mittlerweile Sparmaßnahmen an bzw. senden ihr Personal in Kurzarbeit. Dazu konnte man jüngst einem Bericht der Main-Post entnehmen, dass Kitzingen und viele andere Kommunen aufgrund Corona mit einer millionenschweren Finanzlücke rechnen. Da wäre es nicht nachvollziehbar, wenn Volkach in dieser Zeit nun weiter mit Volldampf die Renovierung des Freibades als freiwillige Leistung voran treibt, wie von ersten Stadträten bereits zu hören ist. Auch wenn am Ende tatsächlich Förderungen fließen sollten, muss ein großer Teil der Summe durch die Stadt finanziert werden. Mir ist bewusst, dass das Freibad ein sehr sensibles Thema ist und sich kein Stadtrat vorwerfen lassen möchte, er hätte nicht zu seinem Wort gestanden. Ich möchte das Freibad zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht abschreiben. Vielmehr plädiere ich dafür, die weitere Planung vorerst auf Eis zu legen, bis man seriös abschätzen kann, welche Folgen die Pandemie für die Mainschleife hat. Danach sollte man beurteilen, wie sich die Einnahmen unserer Stadt dadurch verändern und Projekte neu priorisiert werden müssen. Erst dann kann entschieden werden, ob wir uns die Freibad Renovierung weiterhin leisten können und wollen. Ich hoffe hier auf den Weitblick unserer neu gewählten Stadträte und das entsprechende Verständnis in der Bevölkerung, sollte es mit dem Freibad nicht so schnell vorangehen, wie von dem einen oder anderen vor der Wahl erhofft wurde. Aber den neuen Stadtrat daran zu messen, wäre in Anbetracht der vor uns liegenden Herausforderungen fatal.

Felix Engert,

97332 Volkach