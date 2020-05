Leser-Wettbewerb: Die lustigsten Masken in Unterfranken

Dass auch in solch schwierigen Zeiten wie den aktuellen der Humor nicht verloren geht, bewiesen unsere Leserinnen und Leser. Zusammen mit dem Fastnacht-Verband Franken und dem Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen hatte diese Redaktion zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Wir suchten Bilder von besonders schönen, kreativen oder lustigen Corona-Schutzmasken.

80 Leserinnen und Leser sind dem Aufruf gefolgt und haben uns ihre Fotos geschickt. Vielen Dank! Eine kleine Auswahl der schönsten und originellsten Bilder haben wir hier in einer Bilder-Galerie für Sie zusammengestellt. Sämtliche Fotos werden zusätzlich im Schaufenster des Fastnachtmuseums in Kitzingen in einem digitalen Bilderbuch zu sehen sein.

Unter allen Teilnehmern zog die Glücksfee Gabriele und Hans-Georg Heim aus Höchberg bei Würzburg. Sie hatten ein Bild ihrer Masken mit Katzenmotiv eingesandt und dürfen sich über zwei Karten für die nächste Live-Sitzung von "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim freuen. Geplanter Termin ist der 5. Februar 2021.

Die Gewinner der weiteren Preise werden schriftlich benachrichtigt.