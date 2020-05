Mainbernheim vor 42 Minuten

Leichtverletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Am Montagnachmittag befuhr eine 83-Jährige einen Feldweg von Sickerhausen kommend. An der Einmündung zur B 8 bog sie mit ihrem Nissan nach rechts in Richtung Mainbernheim ein. Dabei übersah sie eine aus Richtung Kitzingen kommende Suzuki-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wobei die Vorfahrtsberechtigte leichte Verletzungen erlitt. Die 78-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert, heißt es im Polizeibericht. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Kitzingen und Hoheim mit 16 Personen eingesetzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 3000 Euro.