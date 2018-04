Laufen und dabei Gutes tun

Termin: Die Kinder starten am Samstag, 5. Mai, um 14 Uhr zu ihrem 1,5-Kilometer-Lauf, die Erwachsenen um 15 Uhr; sie haben die Wahl zwischen sechs oder zehn Lauf-Kilometern. Der Startschuss fällt jeweils am Sportgelände „An der Lohwiese“ in Albertshofen. Über die Albertshöfer Flur und den Klosterforst geht es zurück zum Sportplatz, wo vor dem After-Show-Programm, bei dem das Mr.-Music-Trio für Stimmung sorgt, geduscht werden kann.

Gebühr: Die Startgebühr beträgt für den „KidsRun“ fünf Euro und für den Erwachsenenlauf zehn Euro. Dieses Geld sowie der gesamte Erlös der Veranstaltung wird an das Kinder-Palliativ-Team der Malteser gespendet.

Infos/ Anmeldung: Weitere Informationen sowie den Online-Anmeldungsbogen gibt's unter www.run-help.de. Anmeldeschluss ist am 22. April. Die Abholung der Startnummern findet am Lauftag ab 11 Uhr im Sportheim des TSV Albertshofen statt.