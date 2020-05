Kitzingen vor 1 Stunde

Ladendieb flüchtet vor Detektiv aus Einkaufsmarkt in Kitzingen

Am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr wollte ein Kaufhausdetektiv in einem Norma-Einkaufsmarkt in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen einen vermeintlichen Ladendieb ansprechen.