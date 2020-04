Ladegerät fängt zu brennen an

Schlimmeres hat ein Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kitzingen verhindert, als ein Ladegerät für ein E-Bike plötzlich Feuer fing. Geistesgegenwärtig warf er das Ladegerät samt einer brennenden Matratze aus dem Fenster auf den Rasen und verständigte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit. Schäden am Gebäude entstanden durch das rasche Handeln nicht.