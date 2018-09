kurz & bündig: Stell dir vor, es ist Landtagswahl und jeder weiß Bescheid

kurz & bündig

„Bayern ist ein Freistaat. Das heißt, wir Bürgerinnen und Bürger entscheiden selbst, nach welchen Gesetzen wir leben. Da wir dies aber aus Zeitnot im Allgemeinen nicht selbst erledigen können, wählen wir Volksvertreter, die für uns Gesetze beschließen: unsere Abgeordneten im Bayerischen Landtag.“ So ist es auf der Seite des Bayerischen Landtags zu lesen. Damit möglichst viele Wähle-rinnen und Wähler gut informiert ihre Stimme abgeben, bietet die Volkshochschule Kitzingen ab Montag, 24. September jeweils um 19 Uhr in der Alten Synagoge eine 3-teilige Vortragsreihe zu den Landtagswahlen 2018 an. Der Eintritt zur kompletten Veranstaltungsreihe am 24. September sowie am 1. und am 8. Oktober ist frei. Die 3 Vorträge richten sich an alle Interessierten, die kompakt über die verschiedenen Parteien und Themen informiert werden möchten.

Im Zentrum des ersten Teils am 24. September steht die Frage, wo die Unterschiede zwischen den Parteien auszumachen sind. Anhand des aktuellen Wahlprogramms von CSU, SPD, FDP, Freie Wähler, AfD, sowie B?90 / Die Grünen werden im zweiten Teil am 1. Oktober Unterschiede und gegebenenfalls Gemeinsamkeiten der Parteien zu ausgesuchten regionalen Wahlthemen vorgestellt. Im Anschluss daran wird diskutiert, wie groß oder klein diese Unterschiede sind und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Der Endspurt im dritten Teil am 8. Oktober ist vor allem den offenen Fragen und dem Diskussions-bedarf gewidmet, denn politisches Handeln ist gerade in Wahlkampfzeiten ein höchst dynamischer Prozess.