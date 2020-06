Marktsteft vor 44 Minuten

Kunst am Zaun mutwillig zerstört

Viele Kinder mussten in der Coronazeit auf den Kindergarten verzichten, heißt es in einer Pressemitteilung. Um ihnen die Zeit schöner zu gestalten und Mut zu machen, riefen die Erzieher aus dem Evangelischen Kindergarten Marktsteft das Gemeinschaftsprojekt "Zaungestaltung" ins Leben. Unter dem Motto "Wir schaffen das!" durfte sich jedes Kind selbst malen. Viele Selbstportraits der Kinder fanden ihren Platz am Zaun. Ein liebevoll gestaltetes Kunstwerk entstand. Leider wurde diese liebevolle Arbeit am Wochenende von Unbekannten zerstört, so die Mitteilung. Die Täter rissen fast alle Bilder vom Zaun ab und warfen sie auf den Boden. Die Kinder und Erzieher sind darüber sehr verärgert und enttäuscht. "Gerade in dieser schwierigen Zeit hätten wir uns mehr Zusammenhalt gewünscht", schreibt das Team aus dem Kindergarten.