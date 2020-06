Iphofen vor 1 Stunde

Kreisverkehr an der B 8 bei Iphofen teilweise gesperrt

Wegen weiterer notwendiger Bauarbeiten am Kreisverkehr an der Bundesstraße B 8 wird von Dienstag, 16. Juni, bis voraussichtlich 19. Juni, die Abfahrt nach Iphofen für den Verkehr gesperrt. Dies teilt das Bauamt Iphofen mit. Die Durchfahrt aus Richtung Nürnberg nach Würzburg sowie in der entgegengesetzten Richtung wird über eine Ampel geregelt. Die Zufahrt zum Bahnhof Iphofen über die B 8 bleibt bestehen.