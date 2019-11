Kreisheimatpfleger Hans Bauer beendet eine Ära

Größeres Budget: Der Landkreis Kitzingen ist seit 1998 Mitglied der "Chancenregion Mainfranken", die 2010 in "Region Mainfranken GmbH" umbenannt wurde. Ziel ist die Förderung des mainfränkischen Wirtschaftsstandortes. Ab 2020 soll das Jahresbudget erstmals nach fünf Jahren auf 517 000 Euro angehoben werden. Für den Kreis bedeutet das einen Jahresbeitrag von gut 38 500 Euro statt bisher 35 000 Euro.

Verabschiedung: Kreisheimatpfleger Hans Bauer (Dettelbach) beendet sein Ehrenamt zum Ende dieses Jahres. Er ist seit 1976 im Amt und scheidet nun auf eigenen Wunsch aus. Die offizielle Verabschiedung findet am 9. Dezember bei einer Kreistagssitzung statt.

Förderung geht weiter: Das Bayerische Wirtschaftsministerium fördert auch in den Jahren 2020 und 2021 regionale Zukunftsprojekte. Die Förderquote beträgt 80 Prozent. Der Landkreis hat sich für mehrere Projekte – beispielsweise Unternehmensbefragungen und Standort-Kampagnen – angemeldet, die 195 000 Euro kosten. Der Landkreis selber zahlt davon 39 000 Euro, die restlichen 156 000 Euro kommen aus dem Fördertopf.

Kulturzeichen erfüllten die Erwartungen

Leader plus: Wie Regionalmanagerin Simone Göbel informierte, flossen in diesem Jahr Leader-plus-Mittel von 430 000 Euro für insgesamt sieben Projekte in den Landkreis Kitzingen. Ein "Daumen hoch" gab es rückblickend auch für die "Kitzinger Kulturzeichen". Das fünfteilige Kunst-Projekt ging vergangenen Sommer zu Ende und erfüllte aus Sicht der Organisatoren alle Erwartungen.

Fachkräftemangel: Wir werden weniger und älter - der demographische Wandel schlägt auch auf den Landkreis Kitzingen durch. Wirtschaftsförderin Kristina Hofmann legte dem Ausschuss eine IHK-Studie mit entsprechenden Ergebnissen vor. So wird vermutlich die Anzahl der Unternehmer im Landkreis deutlich sinken: Von aktuell 6185 Unternehmern wird es 2037 wahrscheinlich nur noch 5750 geben. Das entspricht einem Rückgang von sieben Prozent. Derzeit ist jeder zweite Unternehmer in Mainfranken über 50 Jahre alt, jeder fünfte ist über 60.